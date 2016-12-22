Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту за рубли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту Petro за рубли, сообщает El Universal.

По словам главы государства, прямая покупка Petro может быть произведена в конвертируемых валютах. Кроме рубля венесуэльскую криптовалюту можно купить за юань, турецкие лиры и евро. Также для этого можно использовать другие криптовалюты, такие, как биткоин и Ethereum.

19 марта президент США Дональд Трамп заявил, что любые транзакции с помощью Petro запрещены гражданам США и любым другим лицам на американской территории. Он объяснил, что рассматривает создание венесуэльской криптовалюты и операции с нею как попытку обойти наложенные США на Венесуэлу экономические ограничения.

Запуск собственной криптовалюты, одна единица которой равна стоимости барреля венесуэльской нефти, Каракас анонсировал в конце 2017 года. В январе президент Мадуро заявил о выпуске 100 млн токенов Petro.

Вашингтон в сентябре 2017 года наложил санкции на некоторых высших госдеятелей Венесуэлы в связи с конституционной реформой Мадуро, который де-факто распустил парламент, где большинство составляли представители оппозиции. На данный момент страна продолжает переживать экономический кризис, который сопровождается товарным дефицитом и гиперинфляцией, которая в феврале составила более 80%, а всего за 2017 год — 6141,1%.