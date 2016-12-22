Посол призвал «погасить искорки» в вопросе поставок молока из Белоруссии

Споры по теме поставок молочной продукции из Белоруссии в Россию следует решать при помощи совместных консультаций, заявил в интервью телеканалу ОНТ российский посол в Минске Александр Суриков.

По словам дипломата, задачей ветеринарных ведомств двух стран является недопущение попадания на рынок некачественной и небезопасной продукции. Он добавил, что «бывают и перегибы», диктуемые иногда понятными причинами.

«Но вот эти искорки, наша задача — чтобы они не выплескивались в костерки, не разгорались в политические всякие рассуждения, а вовремя были погашены совместными консультациями российских и белорусских служб и нахождением общего консенсуса в решении того или иного вопроса по качеству продукции», — считает Суриков.

При этом посол подчеркнул, что он лично отдает предпочтение белорусской молочной продукции.

Россельхознадзор сообщил о планах ограничить поставки продукции из Белоруссии с 26 февраля. Позже срок вступления в силу запрета переносился на 6 марта. В итоге ведомство перенесло введение ограничений на поставки молочной продукции из Белоруссии на 15 марта. Причиной ограничений были названы нарушения и отсутствие необходимого контроля за качеством продукции со стороны белорусских ветеринарных служб. Ограничения коснутся импорта пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок. Также будет ограничен ввоз сухого, концентрированного, консервированного и сгущенного молока и сливок, молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка.