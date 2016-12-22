Лукашенко назвал молоко «наглым политическим инструментом» для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заслушивания отчета правительства подверг критике Евразийский экономический союз, сообщает БелТА. Особо Лукашенко упомянул вопрос с поставками молока в Россию, которые, по его мнению, становятся «наглым политическим инструментом».

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» — сказал глава государства.

Лукашенко выразил недовольство работой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Президент заявил, что белорусские проблемы в ней не решаются. «Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», — обратился он к представителям Минска в комиссии.

О введении временных ограничений на поставку молока и сливок, а также других видов молочной продукции из Белоруссии Россельхознадзор заявил 22 февраля. Запрет должен был быть введен 26 февраля, однако ведомство «по техническим причинам» перенесло его на 6 марта. Причиной стали нарушения, зафиксированные при анализе белорусской продукции. В ней специалисты ведомства нашли остатки вредных и запрещенных веществ.

Лукашенко 1 марта пригрозил дать ответ России на запрет. В ЕЭК введенные ограничения признали нарушением.