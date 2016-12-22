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Собчак ответила усмотревшему у нее «политическую шизофрению» Климкину
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Собчак ответила усмотревшему у нее «политическую шизофрению» Климкину
Выборы президента России, 11 мар, 12:56
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Собчак ответила усмотревшему у нее «политическую шизофрению» Климкину

Кандидат в президенты Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который назвал ее запрос о разрешении на въезд в Крым с соблюдением украинских законов «политической шизофренией».

«Удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении», — написала она. Собчак подчеркнула, что власти Украины «воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами». «Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?», — написала она.

Кандидат в президенты отметила, что в письме в Государственную миграционную службу Украины она указала, что поездка не носит характер предвыборной агитации. ​«Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди — украинские и российские граждане — ставшие заложниками нынешней ситуации», — пояснила Собчак.

Вопрос о посещении Собчак Крыма решат на границе
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Павел Климкин сравнил стремление Ксении Собчак въехать в Крым с соблюдением украинских законов с психическим расстройством 7 марта. «Соблюдать украинское законодательство для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая», — отмечал он.

Власти Украины проверят сведения о поездке Собчак в Крым
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За день до этого Собчак заявила, что поедет в Крым только через территорию Украины и лишь в том случае, если получит разрешение украинских властей. Целью поездки она назвала общение с «живыми людьми», в том числе с крымскими татарами, от которых получает много писем. Глава МИД Украины в ответ на это подчеркнул, что Собчак может пообщаться с крымскими татарами и в Киеве, где работает «признанный во всем мире», но запрещенный в России меджлис крымско-татарского народа.

Теги: Ксения Собчак , Павел Климкин
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