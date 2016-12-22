Власти Украины проверят сведения о поездке Собчак в Крым

Пограничная служба Украины проверяет информацию о том, что кандидат в президенты России Ксения Собчак посещала Крым без согласия украинских властей. Об этом помощник главы ведомства Олег Слободян сообщил «РИА Новости». По его словам, если сведения подтвердятся, Собчак могут запретить въезд на Украину сроком на три года.

Ранее 7 марта депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская написала «ВКонтакте», что обнаружила в заявлении Собчак о намерении просить у украинских властей разрешения посетить Крым признаки непризнания территориальной целостности России. «К тому же г-жа Собчак была в Крыму в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, сразу после возвращения Крымского полуострова в состав России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей (т.е. последовательности в действиях кандидата не предвидится)», — добавила Поклонская.

Собчак 6 марта в эфире радио «Эхо Москвы» заявила, что направила в украинское посольство просьбу разрешить ей приехать в Крым. Диппредставительство сообщило, что пока никаких писем от нее не получало.