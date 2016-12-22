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СМИ узнали о переговорах Британии и США о бойкоте ЧМ-2018 из-за Скрипаля
ЧМ-2018, 10 мар, 17:58
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СМИ узнали о переговорах Британии и США о бойкоте ЧМ-2018 из-за Скрипаля

Власти Великобритании обсуждают с американскими и европейскими союзниками меры в отношении России, которые применят, если будет установлена причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

По их словам, обсуждаются возможные дипломатические, экономические и военные меры. «Бойкот чемпионата мира [по футболу 2018 года в России]​ определенно является одним из вариантов», — сказал один из собеседников издания.

Как отметил другой источник газеты, «политики и чиновники могут не приехать на ЧМ-2018 или даже вывести сборную Англии из чемпионата». Другие страны, такие как Польша, Австралия и Япония, также могут последовать этим мерам, рассказал он. «Обсуждается множество вариантов», — отметил собеседник The Times.

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Во вторник, 6 марта, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна откажется от участия в чемпионате мира по футболу, если выяснится, что к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери причастна Москва. «Россия во многих отношениях стала пагубной, разрушительной силой, и Великобритания — в числе лидеров в мире по попыткам противостоять такой деятельности», — говорил он.

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Премьер-министр Великобритании позже уточнила, что Джонсон говорил не о британской сборной, а о возможном отказе министров и британских чиновников приехать на ЧМ-2018.

СМИ сообщили об отравлении полицейского в доме Скрипаля
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Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. В полиции заявили, что они отравились неизвестным веществом. По данным источников The Guardian, пострадавших отравили нервно-паралитическим химикатом. Телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщал, что Скрипаль, его дочь и сотрудник полиции, который прибыл в числе первых на место происшествия, находятся в коме в реанимации.​

В настоящий момент ведется расследование дела об отравлении. Для оказания помощи в Солсбери были направлены 180 военнослужащих из Королевской морской пехоты, а также другие специалисты, обученные по программе химической защиты.

Бывший полковник ГРУ был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой. В 2010 году его обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки. The Daily Telegraph сообщала, что Скрипаль незадолго до отравления заявлял в полицию об опасении за свою жизнь.

Теги: Великобритания , отравление
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