Центр по примирению узнал об отсутствии покинувших Восточную Гуту жителей

В пятницу, 9 марта, ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту, в том числе во время «гуманитарных пауз». Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «РИА Новости».



По его словам, гражданские не могли покинуть зону боевых действий из-за того, что боевики продолжают обстреливать тех, кто пытается выйти из этого пригорода Дамаска. По его словам, они открывают огонь во время «гуманитарных пауз». «За текущие сутки выйти из анклава никому из мирных жителей не удалось», — сказал Евтушенко.



Начальник Центра по примирению рассказал, что за последние дни отмечается снижение числа нарушений режима тишины, но обстановка в Восточной Гуте «остается сложной». Он рассказал, что гуманитарный коридор Джисрейн — Млеха открыт в течение двух суток и там дежурят бригады скорой помощи, а также развернут медпункт и пункт раздачи горячего питания. Кроме того, в готовности находится транспорт для перевозки мирных жителей в безопасные районы.

Евтушенко заметил, что представители боевиков хотят выйти на связь с Центром примирения и сирийскими властями, чтобы отделиться от террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). По его словам, эти попытки активизировались.

В пятницу, 9 марта, в Центре примирения рассказали, что из Восточной Гуты вернулся гуманитарный конвой. Он состоял из 15 машин, которые перевозили продукты и медикаменты. Его планировалось отправить еще в четверг, 8 марта, но доставка гуманитарной помощи была перенесена из-за обстрелов со стороны боевиков.

Восточная Гута — это пригород Дамаска, который находится под контролем сирийской оппозиции. С ней правительственные войска ведут бои с применением артиллерии и авиации. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает установить перемирие на всей территории Сирии, чтобы доставить гумпомощь мирным жителям и эвакуировать тех, кто нуждается в медицинской помощи. В свою очередь, президент России Владимир Путин поручил ввести в Восточной Гуте так называемые гуманитарные паузы, чтобы доставить по коридорам помощь мирным жителям и чтобы гражданские лица смогли покинуть зону вооруженного конфликта.