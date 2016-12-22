В Вашингтоне американец попытался проникнуть в посольство России

Секретная служба США задержала гражданина, который пытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Вашингтона.

По данным пресс-службы, 29-летний Александр Кейт Адамс был задержан «за незаконное проникновение и нападение без отягчающих обстоятельств». «Прочие вопросы следует адресовать секретной службе США, которая и произвела задержание», — добавили в пресс-службе.

По данным агентства, Адамс после неудачного проникновения на территорию посольства России устроил потасовку на заправочной станции возле здания российской дипмиссии. По словам пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Николая Лахонина, инцидент произошел в ночь на 8 марта. Мотивы мужчины устанавливаются.

В конце февраля перед посольством России в Вашингтоне открыли площадь, названную в честь политика Бориса Немцова, убитого 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Церемония была приурочена к третьей годовщине со дня убийства Немцова. В начале февраля городской совет принял решение переименовать Висконсин авеню перед зданием российской дипмиссии в честь Немцова.

В ответ председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1».