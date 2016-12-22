В Госдуме предложили сменить адрес посольства США в Москве

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил поменять почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1». Об этом депутат заявил, комментируя решение Вашингтона назвать в честь политика Бориса Немцова площадь, расположенную перед посольством России, сообщили РБК в пресс-службе депутата.

«Москва — древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его подростковыми комплексами», — сказал Дегтярев. По его словам, Москва не будет переименовывать названия существующих улиц и переулков «ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров».

«Но вполне можем поменять посольству США почтовый адрес», — считает он. «Там рядом с обоими зданиями посольства идет внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд «Североамериканский тупик» в честь навязчивой внешней политики США и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1», — добавил Дегтярев. Он отметил, что уже подготовил соответствующее письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и Мосгордумы.

В настоящее время посольство США в Москве расположено по адресу: переулок Большой Девятинский, дом 8.

О том, что городской совет Вашингтона принял решение назвать расположенную перед российским посольством площадь в городе в честь Бориса Немцова стало известно 9 января. Председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза рассказал, что законопроект был принят в ускоренном порядке. По его словам, фонду было важно, чтобы церемония открытия состоялась 27 февраля, в годовщину смерти политика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать такую инициативу США. «Это является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего, мягко говоря», — пояснил он.

Немцов был убит в центре Москвы в феврале 2015 года. Исполнителя преступления, бывшего бойца чеченского батальона «Север» Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты — братья Анзор и Шадид Губашевы — получили по 19 и 16 лет заключения соответственно, а еще двое Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — 14 и 11 лет.