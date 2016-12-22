Боевики обстреляли открытый в Восточной Гуте дополнительный гумкоридор

В Восточной Гуте был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха — Джисрейн, но он был обстрелян боевиками. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко, передает ТАСС.



По его словам, под огонь боевиков из группировки «Фейлак ар-Рахман» попали мирные жители, которые шли по этому коридору. Евтушенко отметил, что сожжено три автомобиля, а также есть раненые и погибшие. Сколько именно, начальник Центра по примирению не уточнил.

Евтушенко отметил, что около 1,5 тыс. жителей готовы выйти из Восточной Гуты, но боевики мешают им. По его словам, люди хотят уйти из населенных пунктов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ.



Ранее в Центре по примирению сообщили, что боевики открыли огонь по колонне из 300 семей, которые ехали к южному выходу из Восточной Гуты. Под обстрел они попали, когда находились в одном километре от выхода из региона.

В четверг, 8 марта, сообщалось, что отправка гуманитарного конвоя в Южную Гуту была перенесена из-за активности боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). На какой именно срок была перенесена доставка гуманитарной помощи, не сообщается.

Пригород Дамаска, Восточную Гуту, контролируют силы сирийской оппозиции, с которой правительственные войска ведут борьбу с применением артиллерии и авиации. По данным Сирийского мониторингового центра по правам человека, который базируется в Лондоне, сирийские военные заняли 52% региона.

В конце февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о вводе режима тишины на всей территории Сирии, для того чтобы доставить гуманитарную помощь населению и эвакуировать больных и раненых. В свою очередь российский президент Владимир Путин поручил каждый день устраивать в Восточной Гуте гуманитарные паузы, чтобы гражданское население смогло выйти из региона по гуманитарным коридорам. Однако, по словам российской стороны, им мешают обстрелы боевиков.