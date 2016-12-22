В Иркутской области под лед провалился грузовик

В Иркутской области грузовик «КамАЗ» провалился под лед на реке Ия Братского водохранилища. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

О пропаже автомобиля сообщил его владелец. Спасатели обнаружили место провала на реке Ия в районе поселка Куватка. Глубина в месте происшествия составляет более 40 м. Водитель грузовика, предположительно, погиб.

В сообщении спасателей говорится, что в начале марта сотрудники ведомства вместе с администрациями районов заблокировали несанкционированный съезд на лед, которым пользуются местные жители для сокращения пути. Однако возведенные преграды вскоре оказались разрушены. «Толщина льда в месте провала — около метра. Но ее недостаточно для безопасного проезда большегрузов», — отмечается в сообщении ведомства.

В МЧС подчеркнули, что несанкционированные съезды не отвечают требованиям к углу наклона, а ледовые переправы должны дополнительно укрепляться в местах соприкосновения с берегом.

В начале января в Иркутской области под лед реки Лена провалился бензовоз с 20 т нефтепродуктов. Пытавшийся вытащить его трактор также провалился. Наконец, в конце месяца под лед ушел автокран, который пытался вытащить трактор. Управление Следственного комитета России по региону начало проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).