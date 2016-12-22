В Лондоне пояснили слова Джонсона о пересмотре формата участия в ЧМ-2018

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не предлагал сборной Англии по футболу бойкотировать чемпионат мира в России, в своих заявлениях он говорил только о том, что на ЧМ не должны присутствовать британские госслужащие, пояснили советники Джонсона. Об этом сообщили The Independent и «Би-би-си».

Выступая ранее во вторник, 6 марта, в палате общин, Джонсон заявил, что, по его мнению, представительство Великобритании на чемпионате мира должно быть изменено. Министр сказал об этом, комментируя ситуацию вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью был госпитализирован 4 марта.

«Мне кажется, сложно представить, чтобы Великобритания была представлена на чемпионате мира, как обычно», — сказал министр.

Эти заявления Джонсона официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «дикостью».

Скрипаль и его дочь нашли в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. Их госпитализировали. Газета The Guardian передавала, что они могли отравиться синтетическим опиатом фентанилом.

Скрипаль — бывший сотрудник Главного разведывательного управления — был осужден в 2006 году за государственную измену и шпионаж в пользу Великобритании.