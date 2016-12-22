В МОК назвали неуместным призыв режиссера «Икара» к отставке Баха

В Международном олимпийском комитете назвали неуместным призыв режиссера получившего «Оскара» документального фильма «Икар» Брайана Фогеля к отставке президента МОК Томаса Баха. Об этом сообщает портал Around The Rings.

Во время вручения «Оскара» за лучший документальный фильм Фогель назвал президента Международного олимпийского комитета «плутом» и публично призвал к его отставке. По словам кинематографиста, Томас Бах «предал чистых спортсменов всего мира своей неспособностью действовать решительно».

«Он показал планете Земля и всем спортсменам, которые верят в олимпийский идеал, что не стоит доверять его словам», — сказал Фогель.

Режиссер заявил, что, несмотря на доказанные случаи махинаций, продолжавшиеся десятилетиями, страна-нарушитель только «получила по рукам», однако ее 160 спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде.

Документальный фильм «Икар» рассказывает о допинге в спорте. В съемках принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Главным героем ленты является велосипедист-любитель, который хочет принять допинг и выиграть соревнования.

Министр спорта России Павел Колобков назвал фильм «фантастическим», и сказал, что американские судьи перепутали жанр, присуждая ему «Оскара» в номинации документального фильма. В Кремле посоветовали относиться с осторожность к материалам, которые были сделаны на основании слов Родченкова, потому что он «глубоко противоречивая личность».