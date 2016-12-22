Во Флориде в результате стрельбы у торгового центра ранен один человек

В американском штате Флорида в городе Сэнфорд в результате стрельбы ранен один человек. Об этом сообщили в полиции, пишет Orlando Sentinel.



Как отмечается в сообщении, мужчина открыл огонь на парковке возле ТЦ Seminole Towne Center. В результате был ранен юноша. Он был госпитализирован в критическом состоянии, в данный момент его состояние стабилизировалось. Полиция эвакуировала торговый центр.



После стрельбы подозреваемый скрылся на машине. В полиции полагают, что стрелявший и пострадавший знали друг друга. Как сообщает WFTV со ссылкой на полицию, стрелок был афроамериканцем.

В середине февраля в городе Паркленд во Флориде 19-летний юноша в школе открыл огонь из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 17 человек. Сам стрелок был задержан и признал свою вину. Позднее выяснилось, что ранее он был исключен из школы за нарушения дисциплины.