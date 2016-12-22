Трамп обвинил Обаму в дискредитации его предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в дискредитации его предвыборной кампании 2016 года в интересах оппонента, Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Почему администрация Обамы начала расследование [предвыборной] кампании Трампа (с равными нулю доказательствами нарушений) задолго до ноябрьских выборов? Хотели дискредитировать меня, чтобы жуликоватая Х. победила», — написал Трамп.

«Беспрецедентно! Больше, чем Уотергейт! К тому же Обама ничего не сделал в отношении российского вмешательства», — добавил президент.

Спецслужбы США считают, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году. Трамп неоднократно отрицал связи с Россией. В Кремле также не раз отвергали подобные предположения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 марта напомнил о «богатой традиции» США по вмешательству во внутренние дела других государств.

Президент Владимир Путин 4 марта заявил, что Россия никогда не выдаст 13 своих граждан, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы американского президента. «Я знаю, что они не представляли [в США] российское государство и российские власти. А что они делали конкретно, я понятия не имею», — добавил Путин. Ранее президент подчеркнул, что США должны направить запрос в Генпрокуратуру по подозреваемым во вмешательстве в выборы президента россиянам. Он отметил, что подобные документы должны идти «по официальным каналам, а не через прессу и с криками в конгрессе США».