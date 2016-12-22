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Путин потребовал от США материалы по фигурантам «российского дела»
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Путин потребовал от США материалы по фигурантам «российского дела»
Политика, 03 мар, 04:13
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Путин потребовал от США материалы по фигурантам «российского дела»
Обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы США должны быть переданы Москве через официальные каналы, а не идти с «прессой и криками в конгрессе», заявил Путин. Ранее соответствующий документ опубликовал Минюст США
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Россия не может преследовать в уголовном порядке людей, которые не нарушали российских законов. Об этом, комментируя обвинения США в отношении 13 россиян и трех российских организаций по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года, заявил президент России Владимир Путин. Такую точку зрения он выразил интервью NBC News, отрывок из этой беседы телеканал опубликовал 3 марта.

«Я должен посмотреть сначала, что они сделали, дайте нам эти материалы, покажите нам эту информацию», — потребовал российский лидер, заметив, что в подобной ситуации «необходим официальный запрос в Генпрокуратуру России».

«Дайте нам этот документ. Дайте нам официальный запрос», — добавил Путин, подчеркнув, что Москве эти обвинения, по его мнению, должны быть переданы «по официальным каналам, а не идти через прессу и с криками в конгрессе США».

Обвинения в рамках этого производства трем российским компаниям (Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей», Concord Management и Concord Catering) и 13 россиянам, среди которых в том числе оказался бизнесмен Евгений Пригожин, были предъявлены американским Министерством юстиции 16 февраля. Соответствующий документ в этот день был опубликован на сайте ведомства, заключение было подписано специальным прокурором по «российскому делу» Робертом Мюллером.

В чем обвиняют 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы президента США
Политика

В документе подробно описывались методы работы компаний и указанных лиц. Все их действия, как отмечалось в официальной бумаге, были направлены на оказание влияния на результат американских выборов. Для этого, по данным Минюста США, они, в частности, создавали в соцсетях фейковые аккаунты американцев, покупали политическую рекламу в Facebook и YouTube, а также организовывали митинги — как в пользу нынешнего президента США Дональда Трампа, так и в поддержку его основной соперницы в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон.

Кроме того, россияне, которым были предъявлены эти обвинения, посещали США для сбора данных, считают в американской прокуратуре. В ходе этих поездок, по мнению надзорного ведомства, посредством электронной переписки они общались с американцами «для определения стратегии своей деятельности».

«Публиковать можно все что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», — заявлял ранее, комментируя это, глава МИД России Сергей Лавров. «Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение», — отмечал он.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США Россия , вмешательство в выборы
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