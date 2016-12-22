Титов сообщил о новых обращениях желающих вернуться в Россию бизнесменов

Уполномоченный по правам предпринимателей, кандидат в президенты России Борис Титов получил обращения от бизнесменов, не вошедших в «лондонский список». Об этом он рассказал во время заседания центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», передает «РИА Новости».

Бизнес-омбудсмен не уточнил число обратившихся и их имена.

24 февраля бизнесмен Андрей Каковкин, вошедший в список Титова, вернулся в Россию. Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

3 февраля Титов встретился в Лондоне с предпринимателями, скрывающимися от российского правосудия. По итогам встречи был составлен список бизнесменов, которые хотели бы вернуться на родину, но опасаются уголовного преследования. По возвращении в Россию 4 февраля Титов сообщил, что передал этот список президенту Владимиру Путину.