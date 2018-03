Российский сервис заказа такси Fasten свернул работу в США

Российский сервис заказа такси Fasten, с 2015 года работавший на американском рынке, сегодня, 5 марта, прекратил работу в США, сообщил новостной портал Xconomy.com. Эту информацию подтвердил РБК Александр Костиков, представитель группы компаний «Везёт», которая договорилась о покупке Fasten. Группа «Везёт» появилась в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт») в мае 2017 года. Приобретение американской компании было необходимо, чтобы сохранить права на технологии и бренд, команду проекта, пояснил Костиков. Сумму сделки он не раскрыл.

«Все операции в приложении (в США. — РБК) приостановлены. В дальнейшем, скорее всего, бизнес в США свернут, так как объединенная компания планирует направить все свои ресурсы на российский рынок», — сообщил Костиков.

В США Fasten с 2015 года работал в Бостоне, а спустя год начал предоставлять услуги в столице штата Техас — городе Остин. За время работы на американском рынке компания осуществила 5 млн поездок. Все 35 сотрудников, обеспечивавших работу Fasten в США, уже уволены, сообщил Xconomy.com со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом в России объединенная группа компаний «Везёт» является лидером рынка такси. Так, по данным аналитического центра при правительстве России, объем рынка такси в России по итогам 2017 года составил 575 млрд руб., а его крупнейшим игроком является группа «Везёт» с долей в 12,3%. Следом за ней идет объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber — ее доля по итогам года составляет 10,4% российского рынка. Компания Maxim закончила год с 7,6% рынка, а Gett — с 2,3%. В целом, агрегаторы пока занимают только 32,8% рынка такси в России, оставшаяся доля приходится на традиционный рынок офлайн-заказа.

Точная акционерная структура группы «Везёт» неизвестна. Основным владельцем группы является кипрский офшор Deanfirn Limited, которым владеют компании Fasten Cy Limited (84,3%) и Fabmec Limited (15,7%). Основными бенефициарами Fasten Cy Limited являются структуры инвестиционной компании UFG Private Equity — им суммарно принадлежит 40% этого офшора, крупными акционерами также указаны зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании Rocket One Inc (35,9%) и Potr Investments Inc (20%), кроме того, миноритарные доли находятся у структуры фонда Almaz Capital (3,16%), американской компании Mayhew Lane и резидента США — Georgy Grigoriyants. В начале 2018 года в «Везёт»​ заявляли, что находятся в поисках инвестиций на сумму до $200 млн. Как ранее сообщал РБК, переговоры об инвестициях с «Везёт» вел интернет-холдинг Mail.Ru Group.