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Баскетболист Коби Брайант счел «Оскар» лучше победы на чемпионате НБА
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Баскетболист Коби Брайант счел «Оскар» лучше победы на чемпионате НБА
Общество, 05 мар, 12:15
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Баскетболист Коби Брайант счел «Оскар» лучше победы на чемпионате НБА

Пятикратный чемпион НБА ​Коби Брайант, получивший «Оскар» за «Лучший анимационный короткометражный фильм», оценил награду выше победы на чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, сообщила The Associated Press.

«Это лучше, чем выиграть чемпионат НБА! Это безумие, это безумие», — приводит издание слова Брайанта в момент получения награды.

«Оскар» за лучший фильм получила картина Гильермо дель Торо «Форма воды»
Общество

Спортсмен выступил сценаристом и исполнительным продюсером короткометражного анимационного фильма «Дорогой баскетбол». В основу короткометражки легло стихотворение Брайанта, которое спортсмен написал в 2015. 

Брайант принял статуэтку от звезды «Звездных войн» Марка Хэмилла. Он разделил награду с аниматором Гленом Кином, который также выступил режиссером картины.

«Какими бы ни были ваши мечты, только благодаря страсти и настойчивости возможно невозможное», — так Кин отреагировал на известие о победе.

Со сцены Брайант поблагодарил свою жену Ванессу и трех дочерей, сказав, что они вдохновляют его. 

За кулисами Брайант выразил благодарность Опре Уинфри и сценаристу продюсеру Шонде Раймс, которые поделились с ним всеми необходимыми знаниями о работе в развлекательном бизнесе. «Когда у вас в жизни есть такие наставники, все будет получаться», — сказал он.

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Также он является обладателем титула самого ценного игрока Матча всех звезд НБА и пятикратным чемпионом НБА. В 2016 году он завершил спортивную карьеру. 

Победители юбилейной церемонии «Оскар-2018». Фоторепортаж Еще 7 фото
Фотогалерея

«Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Форма воды». Статуэтка за главную женскую роль ушла к Фрэнсис МакДорманд, сыгравшей в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Гари Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» победил в номинации «Лучшая мужская роль».

Видео: THR / Twitter


Российский фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, который был номинирован на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды. Премию присудили картине чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина».

Теги: «Оскар» , Коби Брайант
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