В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

Состояние 64-летнего актера Валерия Гаркалина остается тяжелым. Об этом РБК сообщили в справочной НИИ им. Склифосовского в Москве.

«Актер находится в палате общей реанимации. Температура 36,8. Состояние тяжелое», — сообщил специалист.

Гаркалин был госпитализирован 16 февраля в отделение экстренной реанимации НИИ Склифосовского из-за проблем с легкими. Артисту стало плохого во время гастролей антрепризного спектакля «Страсть Аполлона», в котором он играет главную роль. Заменивший Гаркалина в спектакле артист Анатолий Журавлев рассказали РБК, что причиной госпитализации стала простуда. В пятницу, 2 марта, артист был переведен в отделение общей реанимации.

Валерий Гаркалин с 2002 года является руководителем мастерской факультета эстрады РАТИ-ГИТИС. С 2007 года он работает в труппе Московского театра имени Пушкина. Он снимался в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Ландыш Серебристый» и других.