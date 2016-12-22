В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера Валерия Гаркалина

Актер Валерий Гаркалин все еще находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом РБК сообщили в справочной медучреждения.

«Температура 37, состояние тяжелое», — сказали в справочной.

О госпитализации актера стало известно накануне, хотя, по данным агентства «Москва», его увезли в больницу еще 16 февраля.

Газета «Комсомольская правда» сообщила, что 23 февраля Гаркалин из-за плохого самочувствия не смог участвовать в спектакле «Страсть Аполлона» в Иркутске. Актер Анатолий Журавлев, заменивший его на сцене, сообщил, что артист простыл. «Я думаю, что все нормально, выздоровеет. С воспалением легких попадают в реанимацию», — добавил он.

Валерий Гаркалин родился в 1954 году в Москве. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных и режиссерский факультет массовых представлений ГИТИСа. До 2001 года был актером Театра сатиры, после этого ушел в антрепризы. С 2002 года руководит мастерской факультета эстрады РАТИ-ГИТИС. С 2007 года работает в Московском театре имени Пушкина. Известен ролями в фильмах «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и других.