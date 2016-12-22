Врачи рассказали о состоянии актера Гаркалина

В справочной НИИ имени Склифосовского сообщили РБК о тяжелом состоянии актера Валерия Гаркалина.

«Температура утром была 36,7, состояние тяжелое, находится в палате общей реанимации», — рассказали в справочной.

О госпитализации Валерия Гаркалина 16 февраля в отделение экстренной реанимации НИИ Склифосовского стало известно 27 февраля. Актеру стало плохо во время спектакля «Страсть Аполлона», в котором он должен был сыграть главную роль. Как рассказали РБК в медучреждении, причиной госпитализации стала простуда. 2 марта Гаркалина перевели в отделение общей реанимации.

Валерий Гаркалин родился в 1954 году. С 2002 года возглавляет мастерскую факультета эстрады РАТИ-ГИТИС, работает в Московском театре имени Пушкина. Ему принадлежат роли в фильмах «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и других.



