«Нафтогаз» рассказал о закупках в Европе газа в 4 раза дороже российского

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за расторжения контрактов с «Газпромом» Украине пришлось закупать газ из Европы в четыре раза дороже. Об этом он написал в своем Facebook.

«За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома» на газ из Европы <...>. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — рассказал он. По его словам, «Газпром» «оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании», так как Киев смог обеспечить нехватку газа с помощью Европы и «слез с газовой иглы России».

«Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с «Газпрома» компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны. Разница между ценой по контракту с «Газпромом» и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована «Газпромом», — заключил он.

В субботу, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в стране. Он отметил, что критическая ситуация в отрасли осталась позади. По его словам, импорт из стран Евросоюза на утро 3 марта увеличился с 4 млн до 29 млн куб. м.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности Украины сумма сократилась до $2,56 млрд.

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Он объяснил это тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома». «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, в такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — отметил Миллер.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК сказал, что, ​несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Киевом, компания не будет прекращать транзит газа через республику в ближайшее время.