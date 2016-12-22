Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,54 69,67 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9130,00 +41,60 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,27 -1,86% DJIA 25232,61 -0,41% Nasdaq 7577,50 +0,22% FTSE 7207,62 -0,23%
Подаренный за Олимпиаду BMW выставили на продажу
Лента новостей
В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество
Подаренный за Олимпиаду BMW выставили на продажу
Зимняя Олимпиада — 2018, 03 мар, 11:26
0
Подаренный за Олимпиаду BMW выставили на продажу

Один из BMW X4, врученных российским призерам Олимпиады-2018, выставлен на продажу. Объявление опубликовано на сайте auto.ru.

Указано, что BMW X4 украшен олимпийской символикой и имеет пробег 21 км. Комплектация, по словам автора, «близка к максимальной», регистрацию в ГИБДД автомобиль не прошел.

Цена машины — 4 млн руб. Стоимость аналогичной модели в максимально «бюджетной» комплектации у официальных дилеров начинается с 2,7 млн руб.

В качестве контактного лица указан Александр Петров. Человека с таким именем среди призеров Олимпиады в Пхёнчхане нет. Судя по тому, что на продажу выставлен BMW X4 30d, владельцем машины должен быть кто-то из серебряных медалистов. Таких в команде 13 человек (часть из них завоевала в других дисциплинах и бронзовые медали, при этом у фигуристки Алины Загитовой кроме серебра есть и золотая медаль — за награду высшего достоинства чемпионам Игр вручили BMW X5.

РБК направил запрос в сервис auto.ru с пожеланием уточнить имя владельца выставленной на продажу машины.

На Auto.ru появилось объявление о продаже подаренного олимпийцам BMW
Общество

В сентябре 2016 года пловчиха Юлия Ефимова сообщила, что хочет продать автомобиль BMW X4, подаренный ей Фондом поддержки олимпийцев за достижения на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, так как, во-первых, у нее уже была машина, врученная за бронзовую на Олимпиаде в Лондоне, во-вторых, она хотела купить недвижимость в Москве, но призовых на это не хватает. Продать «наградные» машины после Игр в Рио пытались еще несколько спортсменов, в том числе и через объявления в интернете.

Победители и призеры Олимпиады получили ключи от призовых автомобилей из рук премьер-министра России Дмитрия Медведева 28 февраля. Победителям Игр вручили BMW X5, серебряным и бронзовым призерам — BMW X4 разной комплектации.

Владимир Путин вручил награды призерам Олимпиады. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Теги: Олимпиада , BMW X4 , Пхёнчхан
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Медведев раздал российским олимпийцам ключи от BMW Общество
BMW объяснила отсутствие среди машин для олимпийцев модели X6 Общество
На церемонии награждения российских олимпийцев перепутали ключи от BMW Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.