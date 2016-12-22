Подаренный за Олимпиаду BMW выставили на продажу

Один из BMW X4, врученных российским призерам Олимпиады-2018, выставлен на продажу. Объявление опубликовано на сайте auto.ru.

Указано, что BMW X4 украшен олимпийской символикой и имеет пробег 21 км. Комплектация, по словам автора, «близка к максимальной», регистрацию в ГИБДД автомобиль не прошел.

Цена машины — 4 млн руб. Стоимость аналогичной модели в максимально «бюджетной» комплектации у официальных дилеров начинается с 2,7 млн руб.

В качестве контактного лица указан Александр Петров. Человека с таким именем среди призеров Олимпиады в Пхёнчхане нет. Судя по тому, что на продажу выставлен BMW X4 30d, владельцем машины должен быть кто-то из серебряных медалистов. Таких в команде 13 человек (часть из них завоевала в других дисциплинах и бронзовые медали, при этом у фигуристки Алины Загитовой кроме серебра есть и золотая медаль — за награду высшего достоинства чемпионам Игр вручили BMW X5.

РБК направил запрос в сервис auto.ru с пожеланием уточнить имя владельца выставленной на продажу машины.

В сентябре 2016 года пловчиха Юлия Ефимова сообщила, что хочет продать автомобиль BMW X4, подаренный ей Фондом поддержки олимпийцев за достижения на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, так как, во-первых, у нее уже была машина, врученная за бронзовую на Олимпиаде в Лондоне, во-вторых, она хотела купить недвижимость в Москве, но призовых на это не хватает. Продать «наградные» машины после Игр в Рио пытались еще несколько спортсменов, в том числе и через объявления в интернете.

Победители и призеры Олимпиады получили ключи от призовых автомобилей из рук премьер-министра России Дмитрия Медведева 28 февраля. Победителям Игр вручили BMW X5, серебряным и бронзовым призерам — BMW X4 разной комплектации.