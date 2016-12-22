Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия

Казахстан присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Договор принят 7 июля 2017 года при поддержке 132 стран — членов ООН по итогам двух сессии Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению. Россия отказалась присоединяться к договору. Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что страна «разделяет задачу построения безъядерного мира», но добиваться этой цели нужно не такими односторонними методами, на которых основывается договор.

Ранее документ подписали 56 стран, ратифицировали — пять. Договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.