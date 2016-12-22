Россия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Россия «разделяет задачу построения безъядерного мира», но добиваться этой цели нужно не такими односторонними методами, на которых основывается договор. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН 18 января по вопросам о запрещении ядерного оружия. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

Согласно ДЗЯО, полностью ликвидировать ядерное оружие можно лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, при условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, включая обладателей ядерного оружия, считает министр. Однако положения представленного к подписанию договора далеки от этих принципов. В договоре не учитываются все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность. «Он также провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения», — пояснил Лавров.

ДЗЯО был подписан в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года. На данный момент документ подписали представители 53 стран, три из них его ратифицировали — это Гайана, Таиланд и Ватикан. Однако ни одна крупная ядерная держава его пока не подписала.

До презентации ДЗЯО российская сторона сообщила, что не присоединится к нему. Договор не отвечает интересам российской национальной безопасности и может негативно сказаться на положении дел на международной арене, особенно в сфере ядерного нераспространения, заявил РБК директор департамента МИДа по вопросам нераспространения Михаил Ульянов.

В октябре прошлого года представитель Госдепа Анита Фридт призвала страны — члены ООН не подписывать договор. Она пояснила, что пока обстановка на Корейском полуострове остается напряженной, подписывать такой договор было бы безответственно.