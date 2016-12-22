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Российский Центр примирения попал под обстрел в Дамаске
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Российский Центр примирения попал под обстрел в Дамаске
Военная операция в Сирии, 03 мар, 04:24
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Российский Центр примирения попал под обстрел в Дамаске

Российский Центр по примирению враждующих сторон попал под обстрел боевиков в Дамаске. Об этом сообщил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «Интерфакс».

«Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов, за прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе по центру примирения враждующих сторон», — рассказал он. В результате случившегося пострадали мирные жители, добавил Евтушенко.

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По его словам, боевики нарушают режим прекращения огня в Восточной Гуте, Алеппо и Латакии. «Продолжается информирование жителей Восточной Гуты по всем доступным каналам о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор, обстановка в районе пункта пропуска остается напряженной», — рассказал начальник центра. С 1 марта, по его словам, подступы к пункту пропуска регулярно обстреливаются снайперами. При этом двоим детям удалось покинуть Восточную Гуту, сказал он.

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В четверг, 1 марта, Юрий Евтушенко сообщил, что боевики оппозиционных правительству Сирии группировок в Восточной Гуте показательно казнят мирных жителей.

Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии на всей территории Сирии 24 февраля, после того как сирийские власти и их союзники начали операцию против оппозиционных и исламистских формирований в Восточной Гуте. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт 2 марта заявила о провале перемирия. В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, что провокации боевиков в Восточной Гуте делают «неизбежной» ответную наземную операцию Дамаска при поддержке Москвы.

Теги: Центр примирения , Дамаск
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