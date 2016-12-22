Госдеп США заявил о провале перемирия в Сирии

Объявленное резолюцией СБ ООН 30-дневное перемирие в Сирии «не работает», заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге. Трансляция брифинга опубликована на сайте американского дипведомства.

«В действительности перемирие не работает. Россия призвала к этим так называемым «гуманитарным коридорам», что больше похоже на шутку. Россия должна сделать то, что постановила ООН и за что проголосовали [ее члены] — перемирие на всей территории страны», — сказала она.

Нойерт добавила об «ответственности» России за происходящее в Сирии, в частности за то, что правительство страны «продолжает убивать своих собственных граждан».

Правительственная армия Сирии и ее союзники начали операцию против оппозиционных и исламистских формирований в пригороде Дамаска Восточная Гута (зона деэскалации №3) 19 февраля. Наземной операции предшествовали массированные артиллерийские, ракетные и авиационные удары. 22 февраля Госдеп США заявил о не менее 100 погибших за первые 48 часов операции.

24 февраля СБ ООН со второй попытки (первую 22 февраля заблокировала Россия) единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии на всей территории Сирии. 26 февраля президент России Владимир Путин выступил с инициативой ежедневных гуманитарных пауз длительностью в пять часов, которые вступили в силу с 27 февраля, вместе с гуманитарным коридором на севере анклава. Однако мирное население так и не вышло из Восточной Гуты, несмотря на гуманитарные паузы со стороны правительственных войск. Минобороны России обвиняет в этом боевиков оппозиционных формирований, которые, по заявлениям российских военных, обстреливают гуманитарные коридоры и проводят показательные казни гражданских лиц, которые стремятся выйти из зоны боевых действий.

Правительство Сирии потеряло контроль над Восточной Гутой в 2012 году.