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UC Rusal прокомментировал пошлины США на импорт алюминия
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UC Rusal прокомментировал пошлины США на импорт алюминия
Бизнес, 02 мар, 18:42
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UC Rusal прокомментировал пошлины США на импорт алюминия

Второй по величине производитель алюминия в мире UC Rusal считает, что планируемые президентом США Дональдом Трампом пошлины будут оплачены потребителями на фоне дефицита металла в стране.

«Так как решение американского президента направлено на поднятие цен на алюминий, чтобы производство в США стало рентабельным, пошлины в конечном счете будут уплачиваться потребителями, и импортеры будут продолжать поставки, особенно в тех сегментах, которые характеризуются дефицитом производства внутри страны», — сообщил представитель UC Rusal. Компания поставляет в США чуть более 10% от общего объема своих продаж.

1 марта президент США Дональд​ Трамп заявил о том, что намерен на следующей неделе подписать указ о введении тарифов на ввоз в страну всей стальной продукции и алюминия из всех стран. Речь идет о 25-процентном тарифе на импорт стали и 10-процентной пошлине на ввоз алюминия. В апреле 2017 года Минторг США начал расследование импорта стали и алюминия на основании принятого во время холодной войны положения закона о расширении торговли (ст. 232 в Trade Expansion Act), которое позволяет президенту без консультации с конгрессом ограничивать импорт любого товара, если будет установлено, что он представляет угрозу национальной безопасности. В правилах Всемирной торговой организации (ВТО) есть такое исключение, но оно распространяется на периоды военных действий.

UC Rusal в июне прошлого года направил в Минторг США свои комментарии о потенциальных пошлинах. В нем компания утверждает, что импорт алюминия не угрожает национальной безопасности США.

«Стоит отметить, что российский металл вообще не создает угрозы американским производителям алюминия, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в США, но одновременно потребляются перерабатывающими отраслями: так, по первичному алюминию мощности США составляют всего порядка 20% от потребности страны», — пояснил представитель компании.

Планы Трампа ввести пошлины вызвали беспокойство​, в том числе Кремля: «Мы знаем, что во многих европейских столицах уже была высказана крайняя обеспокоенность в связи с подобными решениями, мы разделяем эту обеспокоенность и анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления», — уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Минпромторге заявляли, что могут обратиться в суд Всемирной торговой организации, если США примут решение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из России.
 

Теги: UC Rusal
Главное
Умер Олег Табаков Общество
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