Россия пригрозила США судом ВТО из-за пошлин на импорт металла

Россия может обратиться в суд Всемирной торговой организации, если США примут решение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

К необходимости ввода ограничений на импорт алюминия и стали из-за рубежа пришло Министерство торговли США по итогам расследования, итоги которого ведомство представило главе страны Дональду Трампу 17 февраля. «Результаты расследований в дальнейшем могут быть оспорены российской стороной в органе по разрешению споров ВТО», — заявили в Минпромторге.

М​инистерство торговли США предложило для поддержки национальных производителей ввести пошлины на импорт алюминия и стали из 14 стран, в число которых вошла и Россия. Так, размер пошлины на сталь предложено установить на уровне 53% для 12 стран, или же ввести одинаковую для всех стран пошлину в размере 24%. Еще одним возможным способом поддержки национального производства в американском ведомстве назвали введение квот на поставки металла.