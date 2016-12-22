СК проверит информацию о выгнанном из маршрутки на мороз школьнике

Следственное управление СК России по Нижегородской области организовало проверку сообщений СМИ о том, что в городе Сарове водитель маршрутки выставил первоклассника на улицу в сильный мороз.

«1 марта 2018 года на новостной ленте городского интернет-портала размещена информация о том, что в городе Сарове Нижегородской области водитель выгнал малолетнего ребенка из маршрутного такси на 28-градусный мороз», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В пресс-службе СК добавили, что сейчас сотрудники комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.

28 февраля новостной портал «Весь Саров» сообщил, что ученик первого класса зашел в маршрутку, но не смог найти деньги, чтобы оплатить проезд. Водитель, не дождавшись платы за проезд до следующей остановки, высадил ребенка на улицу. Как рассказал изданию очевидец, «вся маршрутка была возмущена».