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«Нафтогаз» заявил о потере права «Газпрома» на take or pay в 2018 году
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«Нафтогаз» заявил о потере права «Газпрома» на take or pay в 2018 году
Бизнес, 02 мар, 08:15
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«Нафтогаз» заявил о потере права «Газпрома» на take or pay в 2018 году

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о потере права «Газпрома» на исполнение take or pay в 2018 году из-за отказа от поставок газа. Об этом Коболев сообщил в интервью украинскому «5 каналу».

«От того, что они сделали сегодня, а они сделали две вещи: не выполнили своих обязательств, которые пересмотрел предыдущий трибунал, — это автоматически означает, что они не смогут больше требовать у нас в этом году take or pay», — сказал глава компании.

По оценкам Коболева, такая «ошибка менеджеров» обойдется «Газпрому» в «сотни миллионов долларов». Он добавил, что российская компания отреагировала на проигрыш в Стокгольмском арбитраже «немного истерично».

В конце февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по недопоставке газа в рамках транзитного договора. Арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд в качестве возмещения ущерба. С учетом уже поставленного Киеву газа сумма долга сократилась до ​$2,56 млрд.

В свою очередь, «Газпром» не согласился с решением суда. По мнению российской компании, арбитраж не принял во внимание аргумент о снижении спроса на газ у европейских покупателей.

Теги: экспорт газа , «Нафтогаз» , «Газпром»
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