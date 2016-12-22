В Госдуме заявили о нежелании Москвы прекращать сотрудничество с ЕСПЧ

Россия не намерена прекращать сотрудничать с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «РИА Новости».

«Мы не рассматриваем прекращение сотрудничества. Мы говорим только коллегам о том, что, если мы не участвуем в выборах судей, то их решения могут не иметь легитимной силы на нашей территории», — пояснил он.

«Но пока, насколько мне известно, так вопрос не стоит. Мы пока ведем с нашими европейскими коллегами диалог. Считаем важным сохранение общего правового пространства в Европе», — заключил Толстой.

О том, что в России «изучается» возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, что приведет к прекращению сотрудничества с ЕСПЧ, ранее 1 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники.



В октября 2017 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ, если ее членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет восстановлено. Она отметила, что это из-за того, что именно депутаты выбирают судей Европейского суда по правам человека.

В апреле 2014 года российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России. Кроме того, представителей России лишили возможности занимать должности в руководящих органах ассамблеи и миссиях наблюдателей на выборах. В ответ на такие меры российская делегация в 2015 году решила не принимать участие в сессиях. В 2017 году Москва отказалась платить взносы в Совет Европы.