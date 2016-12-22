Полиция задержала избившего сотрудника ФСИН железным прутом мужчину

В Петрозаводске следователи СКР вместе с полицейскими задержали 30-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника ФСИН в ноябре 2017 года, говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Нападавший и его сообщник избили жертву железными прутьями.

Задержание подозреваемого произошло 28 февраля. После этого его доставили в Санкт-Петербург и предъявили ему обвинения. Решение о его аресте должен принять суд.

Нападение на сотрудника ФСИН произошло на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге вечером 23 ноября 2017 года. По данным «Фонтанки», жертвой нападения стал полковник внутренней службы, начальник медико-санитарной части УФСИН по Петербургу и Ленобласти, Бадрудин Дамаданов. Двое мужчин в капюшонах подошли к нему и начали наносить удары железными прутами. Избитого полковника нашли прохожие, которые вызвали медиков. Как отмечает СКР, нападавшие «не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление», кроме того, он был своевременно госпитализирован. Источник «Фонтанки» во ФСИН назвал это нападение заказным.

Издание отмечало, что в 2016 году полковник Дамаданов участвовал в задержании правозащитника Владимира Матуса, который пытался подкупить его, чтобы добиться перевода преступного авторитета Тельмана Мхитаряна из колонии строгого режима в Коми в петербургскую межобластную больницу ФСИН имени Гааза. По версии следователей, Мхитарян надеялся симулировать серьезное заболевание и выйти на свободу.