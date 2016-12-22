Сотрудника ФСИН задержали после передачи телефонов в СИЗО

В отношении оперативника ФСИН возбудили уголовное дело, после того как он получил 30 тыс. руб. за передачу мобильных телефонов заключенной в СИЗО. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил другой источник в МВД.

Отмечается, что старший оперуполномоченный оперативного отдела управления ФСИН по Москве пронес на территорию следственного изолятора №6 несколько мобильных телефонов и передал их заключенной.

«Сотрудник ФСИН, прикомандированный к следственному изолятору №6, получил за это вознаграждение в размере 30 тыс. руб.», — рассказал источник в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).