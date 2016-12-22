Избитый в Санкт-Петербурге полковник ФСИН попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге неизвестные избили высокопоставленного офицера управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), он находится в реанимации. Об этом говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета России (СКР).

Как установило следствие, вечером 23 ноября полковник внутренней службы регионального управления ФСИН возвращался домой со службы. На улице Дыбенко на него напали двое неизвестных. Они ударили его несколько раз по голове металлическими предметами и скрылись. Мужчина был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медпомощь.

По факту произошедшего возбудили ​уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет преступников.

Как сообщает «Фонтанка», пострадавшим оказался начальник медико-санитарной службы УФСИН Бадрудин Дамаданов. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным издания, в 2016 году Дамаданова пытался подкупить глава общественной наблюдательной комиссии Владимир Матус. Он предложил сотруднику ФСИН 300 тыс. руб. за перевод осужденного новгородского криминального авторитета Тельмана Мхитаряна в тюремную больницу. Там страдающего от комплекса сердечных заболеваний Мхитаряна (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хроническая сердечная недостаточность) предполагалось признать смертельно больным и освободить. Однако Дамаданов отказался от предложения, а Матус был задержан. В отношении него было возбуждено дело о взятке.