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Путин предложил облегчить получение гражданства для привлечения ученых
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Путин предложил облегчить получение гражданства для привлечения ученых
Общество, 01 мар, 13:50
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Путин предложил облегчить получение гражданства для привлечения ученых

Президент Владимир Путин предложил облегчить процедуру предоставления российского гражданства, чтобы привлечь ученых из-за рубежа. Об этом он сказал во время послания к Федеральному собранию, сообщает корреспондент РБК.

«Нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных ученых и квалифицированных специалистов», — заявил Путин. ​

Он подчеркнул необходимость усовершенствовать процедуру предоставления гражданства.

Гости послания Владимира Путина Федеральному собранию Еще 9 фото
Фотогалерея

«Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людей. Для них нужно создать упрощенную систему получения гражданства России», — пояснил Путин.

​Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-трансляция

Он также отметил, что нужно создать максимально удобные и привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в российские университеты. «Нам нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России», — добавил он.

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Теги: Владимир Путин , гражданство , ученые
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