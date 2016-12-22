Путин предложил облегчить получение гражданства для привлечения ученых

Президент Владимир Путин предложил облегчить процедуру предоставления российского гражданства, чтобы привлечь ученых из-за рубежа. Об этом он сказал во время послания к Федеральному собранию, сообщает корреспондент РБК.

«Нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России. Это в полной мере касается зарубежных ученых и квалифицированных специалистов», — заявил Путин. ​

Он подчеркнул необходимость усовершенствовать процедуру предоставления гражданства.

«Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людей. Для них нужно создать упрощенную систему получения гражданства России», — пояснил Путин.

​Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-трансляция

Он также отметил, что нужно создать максимально удобные и привлекательные условия для того, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в российские университеты. «Нам нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать в России», — добавил он.

На прошлой неделе Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий основные функции и задачи Российской академии наук (РАН). К целям РАН, в частности, предлагается добавить прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны.