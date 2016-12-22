Дума в первом чтении приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

В Госдуме депутаты в первом чтении одобрили законопроект о продлении «дачной амнистии» до весны 2020 года. Второе чтение должно пройти сегодня же вечером, передает корреспондент РБК.

Согласно законопроекту, срок действия права на упрощенное оформление дачных участков должен быть продлен до 1 марта 2020 года. По действующему законодательству, срок действия «дачной амнистии», которая была начата в 2006 году, истекает 1 марта 2018 года.

Автором проекта стал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Согласно градостроительному законодательству, оформление разрешительной документации не требуется для строительства садовых домов. Таким образом, с 1 марта 2018 года возникнет ситуация, при которой владельцы жилых домов будут поставлены в неравные условия», — объяснял он необходимость принятия документа в пояснительной записке. В Госдуму законопроект был внесен 16 февраля.

«Дачная амнистия» в России продлевалась уже дважды — в 2009 и 2015 годах. За время ее действия упрощенную регистрацию прошли более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.