В ЛНР заявили о договоренности об «абсолютном перемирии» в Донбассе

На переговорах в Минске участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе договорились установить «абсолютное перемирие» в зоне конфликта с 5 марта. Об этом заявил представитель на переговорах самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего, сообщает Луганский информационный центр.



Он отметил, что стороны решили установить перемирие с 00:00 5 марта по киевскому времени. «Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни», — добавил Дейнего.

Представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подтвердил договоренность о перемирии и заявил, что оно было введено из-за того, что в феврале число случаев нарушения режима тишины возросло, передает «Интерфакс». Он отметил, что на переговорах было подчеркнуто, что их участники «обречены на хождение по кругу», если не будет запущен политический процесс по предоставлению регионам Донбасса особо статуса, «без амнистии, а также без деблокирования Донбасса и восстановления экономических связей».

Представитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик сказал, что решение об установлении «абсолютного перемирия», еще не принято. «Мы готовим этот вопрос», — сказал он.

Предыдущее перемирие действовало с 23 декабря 2017 года и до окончания рождественских и новогодних праздников.

В феврале исполнилось три года с тех пор, как в Минске были подписаны соглашения об урегулировании военного конфликта на Украине. Всего они содержали 13 пунктов. Документ был подписан в белорусской столице представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ОБСЕ, России и Украины, а затем лидеры России, Украины и Германии подписали декларацию об их исполнении.