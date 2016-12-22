Российские эксперты назвали возможность исполнения минских соглашений

После трех лет действия «Минска-2» самым вероятным сценарием остается заморозка конфликта в Донбассе, хотя работа России и США увеличивает вероятность возвращения Донбасса в состав Украины, говорится в докладе российских экспертов

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Возможность выполнения

12 февраля исполнилось три года минским соглашениям об урегулировании конфликта на территории Украины, также известным как «Минск-2». Три года назад в белорусской столице представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ОБСЕ, России и Украины подписали Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов, а президенты России, Украины, Франции и канцлер ФРГ подписали декларацию в поддержку их исполнения.

В пятницу, 9 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным констатировал, что минский процесс находится в тупике. За три года не был выполнен полностью ни один из пунктов комплекса мер, начиная с первого — незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня на территории не контролируемых Киевом районов. После прекращения огня, согласно минским соглашениям, должен был начаться отвод вооружений и проведен обмен пленными. Киев должен был предоставить амнистию участникам военных действий со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, согласовать закон о проведении местных выборов на территориях ЛНР и ДНР, после проведения которых Украина могла бы получить контроль над неконтролируемым участком границы с Россией.

17 попыток установить перемирие в зоне конфликта оказались безуспешными: по данным первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, в 2016 году миссия ОБСЕ зафиксировала более 320 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, в 2017 году цифра возросла до 400 тыс.

Сейчас, на четвертый год действия минских соглашений, вероятность возвращения Донбасса под контроль Киева на условиях буквального выполнения договоренностей выросла, говорится в представленном 12 февраля в Москве докладе близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры (ЦПК) под названием «Три года «Минску-2»: между легкой заморозкой и трудным компромиссом». «Минские соглашения остаются единственным универсальным документом по урегулированию конфликта в Донбассе», — заявил на пресс-конференции в Москве по случаю публикации доклада директор ЦПК Алексей Чеснаков.

Сближение с США

Свой вывод о перспективах выполнения «Минска-2» эксперты сделали, изучив изменения позиций США, связанных с размещением миссии ООН в Донбассе. Киев с 2015 года предлагал разместить в зоне конфликта международную миссию по поддержанию безопасности. Россия сначала отвергала такую возможность, ссылаясь на то, что в минских соглашениях она не прописана. ​Но в сентябре 2017 года позиция Москвы изменилась — президент Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении представителей миссии на линии соприкосновения украинских сил и частей самопровозглашенных республик для охраны наблюдателей ОБСЕ.

Украина и США настаивали, что сотрудники миссии ООН должны рассредоточиться по всей зоне конфликта, в том числе на границе России и Украины. Однако, как констатируют авторы доклада ЦПК, позиция США смягчилась: Вашингтон готов рассмотреть предложения России о поэтапном размещении миссии ООН в увязке с шагами Киева по выполнению политического блока минских соглашений. Россия, в свою очередь, допустила возможность обсуждения расширенного мандата миссии, указывают они.

Эксперты обратили внимание на высказывания представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. После встречи 26 января с курирующим украинское направление помощником президента России Владиславом Сурковым Волкер заявил, что США согласны с Москвой в том, что возвращение Киеву контроля на границе с Россией возможно лишь после выполнения Украиной всех политических пунктов урегулирования, включая проведение в Донбассе местных выборов.

Несмотря на сигналы о сближении позиций сторон, реальный прогресс в выполнении «Минска-2» в обозримой перспективе невозможен, поскольку сохраняются разногласия по принципиальным вопросам, считает украинский политолог, эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров. Помимо сохраняющихся разногласий о месте размещения миссии ООН между сторонами сохраняются разногласия по прямым переговорам Киева с ДНР и ЛНР — Киев и Вашингтон выступают против таких переговоров, добавил он.

​По мнению Бузарова, новый раунд антироссийских санкций США, который подготавливается законом CAATSA, является одним из симптомов дальнейшего ухудшения российско-американских отношений, что приведет в тупик попытки нормализовать ситуацию в Донбассе. «Готовность Вашингтона требовать от Киева скорейших реформ зависит от стремления американской элиты к нормализации отношений с Россией. Сейчас такого желания я пока не вижу, нормализация на сегодняшний день невозможна», — констатировал Бузаров.

Военнослужащие перед началом обмена пленными между Киевом и ДНР (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Угроза заморозки

На то, чтобы согласовать мандат и начать развертывать миссию ООН, у сторон осталось мало времени — до октября 2018 года, указывают эксперты ЦПК. Осенью на Украине стартует президентская кампания (выборы пройдут в марте 2019 года), и США будет практически невозможно принудить украинскую правящую элиту к компромиссу из-за преобладающего среди украинских политиков критического отношения к минским соглашениям. Выборы предстоят и в самопровозглашенных республиках.

Сейчас на Украине отсутствуют политические условия для выполнения минских соглашений, не готово и украинское законодательство, поэтому разблокирование мирного процесса потребует от украинской элиты настолько серьезных усилий, что дело кажется трудноисполнимым, говорится в докладе ЦПК. Учитывая политические обстоятельства, эксперты по-прежнему считают сценарий заморозки конфликта (прекращения боевых действий без политического урегулирования) самым вероятным.

Выполнение минских соглашений и реинтеграция Донбасса, по их оценкам, второй по вероятности сценарий развития событий. «Но пока мы ближе к заморозке, если выбирать из двух вариантов, то соотношение 60 на 40 в пользу заморозки», — заявил Чеснаков. Полное урегулирование конфликта, по его мнению, в ближайшие годы невозможно.

По мнению же Бузарова, полная заморозка конфликта невыгодна всем сторонам и посредникам: «Россия не готова бесконечно содержать территории в Донбассе. Для ДНР и ЛНР заморозка означает отсутствие понимания того, с кем они в итоге окажутся — с Россией или Украиной. Киев с введением заморозки признает неспособность вернуть регион, который декларируется как украинский и на возвращение которого ушло немало средств и жизней. Для США заморозка конфликта означает необходимость решения насчет санкций: отменить, модифицировать или внедрить новые, что вновь вызовет недовольство европейских партнеров Вашингтона».