Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,54 EUR Нал. 70,66 69,62 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9187,40 -311,40 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,84 -0,99% DJIA 25200,75 -0,53% Nasdaq 7602,89 +0,56% FTSE 7214,76 -0,13%
Российские эксперты назвали возможность исполнения минских соглашений
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
Российские эксперты назвали возможность исполнения минских соглашений
Политика, 12 фев, 18:16
0
Российские эксперты назвали возможность исполнения минских соглашений
После трех лет действия «Минска-2» самым вероятным сценарием остается заморозка конфликта в Донбассе, хотя работа России и США увеличивает вероятность возвращения Донбасса в состав Украины, говорится в докладе российских экспертов
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Возможность выполнения

12 февраля исполнилось три года минским соглашениям об урегулировании конфликта на территории Украины, также известным как «Минск-2». Три года назад в белорусской столице представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ОБСЕ, России и Украины подписали Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов, а президенты России, Украины, Франции и канцлер ФРГ подписали декларацию в поддержку их исполнения.

В пятницу, 9 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным констатировал, что минский процесс находится в тупике. За три года не был выполнен полностью ни один из пунктов комплекса мер, начиная с первого — незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня на территории не контролируемых Киевом районов. После прекращения огня, согласно минским соглашениям, должен был начаться отвод вооружений и проведен обмен пленными. Киев должен был предоставить амнистию участникам военных действий со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, согласовать закон о проведении местных выборов на территориях ЛНР и ДНР, после проведения которых Украина могла бы получить контроль над неконтролируемым участком границы с Россией.

17 попыток установить перемирие в зоне конфликта оказались безуспешными: по данным первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, в 2016 году миссия ОБСЕ зафиксировала более 320 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, в 2017 году цифра возросла до 400 тыс.

Сейчас, на четвертый год действия минских соглашений, вероятность возвращения Донбасса под контроль Киева на условиях буквального выполнения договоренностей выросла, говорится в представленном 12 февраля в Москве докладе близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры (ЦПК) под названием «Три года «Минску-2»: между легкой заморозкой и трудным компромиссом». «Минские соглашения остаются единственным универсальным документом по урегулированию конфликта в Донбассе», — заявил на пресс-конференции в Москве по случаю публикации доклада директор ЦПК Алексей Чеснаков.

Сближение с США

Свой вывод о перспективах выполнения «Минска-2» эксперты сделали, изучив изменения позиций США, связанных с размещением миссии ООН в Донбассе. Киев с 2015 года предлагал разместить в зоне конфликта международную миссию по поддержанию безопасности. Россия сначала отвергала такую возможность, ссылаясь на то, что в минских соглашениях она не прописана. ​Но в сентябре 2017 года позиция Москвы изменилась — президент Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении представителей миссии на линии соприкосновения украинских сил и частей самопровозглашенных республик для охраны наблюдателей ОБСЕ.

Украина и США настаивали, что сотрудники миссии ООН должны рассредоточиться по всей зоне конфликта, в том числе на границе России и Украины. Однако, как констатируют авторы доклада ЦПК, позиция США смягчилась: Вашингтон готов рассмотреть предложения России о поэтапном размещении миссии ООН в увязке с шагами Киева по выполнению политического блока минских соглашений. Россия, в свою очередь, допустила возможность обсуждения расширенного мандата миссии, указывают они.

Эксперты обратили внимание на высказывания представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. После встречи 26 января с курирующим украинское направление помощником президента России Владиславом Сурковым Волкер заявил, что США согласны с Москвой в том, что возвращение Киеву контроля на границе с Россией возможно лишь после выполнения Украиной всех политических пунктов урегулирования, включая проведение в Донбассе местных выборов.

Несмотря на сигналы о сближении позиций сторон, реальный прогресс в выполнении «Минска-2» в обозримой перспективе невозможен, поскольку сохраняются разногласия по принципиальным вопросам, считает украинский политолог, эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров. Помимо сохраняющихся разногласий о месте размещения миссии ООН между сторонами сохраняются разногласия по прямым переговорам Киева с ДНР и ЛНР — Киев и Вашингтон выступают против таких переговоров, добавил он.

​По мнению Бузарова, новый раунд антироссийских санкций США, который подготавливается законом CAATSA, является одним из симптомов дальнейшего ухудшения российско-американских отношений, что приведет в тупик попытки нормализовать ситуацию в Донбассе. «Готовность Вашингтона требовать от Киева скорейших реформ зависит от стремления американской элиты к нормализации отношений с Россией. Сейчас такого желания я пока не вижу, нормализация на сегодняшний день невозможна», — констатировал Бузаров.

Военнослужащие перед началом обмена пленными между Киевом и ДНР (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Угроза заморозки

На то, чтобы согласовать мандат и начать развертывать миссию ООН, у сторон осталось мало времени — до октября 2018 года, указывают эксперты ЦПК. Осенью на Украине стартует президентская кампания (выборы пройдут в марте 2019 года), и США будет практически невозможно принудить украинскую правящую элиту к компромиссу из-за преобладающего среди украинских политиков критического отношения к минским соглашениям. Выборы предстоят и в самопровозглашенных республиках.

Сейчас на Украине отсутствуют политические условия для выполнения минских соглашений, не готово и украинское законодательство, поэтому разблокирование мирного процесса потребует от украинской элиты настолько серьезных усилий, что дело кажется трудноисполнимым, говорится в докладе ЦПК. Учитывая политические обстоятельства, эксперты по-прежнему считают сценарий заморозки конфликта (прекращения боевых действий без политического урегулирования) самым вероятным.

Выполнение минских соглашений и реинтеграция Донбасса, по их оценкам, второй по вероятности сценарий развития событий. «Но пока мы ближе к заморозке, если выбирать из двух вариантов, то соотношение 60 на 40 в пользу заморозки», — заявил Чеснаков. Полное урегулирование конфликта, по его мнению, в ближайшие годы невозможно.

По мнению же Бузарова, полная заморозка конфликта невыгодна всем сторонам и посредникам: «Россия не готова бесконечно содержать территории в Донбассе. Для ДНР и ЛНР заморозка означает отсутствие понимания того, с кем они в итоге окажутся — с Россией или Украиной. Киев с введением заморозки признает неспособность вернуть регион, который декларируется как украинский и на возвращение которого ушло немало средств и жизней. Для США заморозка конфликта означает необходимость решения насчет санкций: отменить, модифицировать или внедрить новые, что вновь вызовет недовольство европейских партнеров Вашингтона».

Вопрос десятилетий

Войну в Донбассе эксперты Центра политической конъюнктуры сравнивают с другими крупными международными конфликтами, каждый из которых десятилетиями находится в замороженном состоянии.

Активная фаза конфликта в Приднестровье длилась менее полугода в середине 1990-х годов, с тех пор четверть века конфликт заморожен. В середине 1990-х годов Молдавия и Приднестровская молдавская республика подписали несколько соглашений о нормализации отношений. Сейчас между сторонами продолжается политическое и экономическое сотрудничество, граница открыта.

Дольше всех — 44 года — длится заморозка конфликта на Кипре. Летом 1974 года греческие националисты организовали на острове переворот, потом турецкая армия оккупировала северный Кипр якобы для защиты тюркоязычных киприотов. С течением времени руководство обеих частей острова согласилось начать переговоры о возможном объединении, граница между частями острова открыта с 2003 года.

Менее спокойной является ситуация в Нагорном Карабахе. Горячая фаза конфликта датирована 1988–1994 годами, заморозка отсчитывается со дня создания Минской группы ОБСЕ в марте 1992 года. Прямые контакты у Азербайджана имеются лишь с руководством Армении, но не непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Дипломатических отношений между Баку и Карабахом нет, граница закрыта.

Конфликт в Западной Сахаре начался после ухода испанской колониальной администрации в 1975 году. Столкновения между сторонниками независимости и пришедшими на смену испанцам марокканскими войсками продолжались до 1991 года, когда при посредничестве ООН был составлен план урегулирования, включающий проведение референдума о независимости. Референдум за прошедшие 27 лет так и не состоялся.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Макаренко.
Теги: Минские договоренности , Минские соглашения , Донбасс , Петр Порошенко , «нормандская четверка» ...
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Лавров назвал закон о Донбассе перечеркивающим минские соглашения Политика
Белоруссия поддержит перенос переговоров из Минска «хоть в Антарктиду» Политика
«Похороны» Минска: как закон о реинтеграции Донбасса повлияет на конфликт Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.