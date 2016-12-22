Российские эксперты назвали возможность исполнения минских соглашений

Возможность выполнения
12 февраля исполнилось три года минским соглашениям об урегулировании конфликта на территории Украины, также известным как «Минск-2». Три года назад в белорусской столице представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ОБСЕ, России и Украины подписали Комплекс мер по выполнению минских соглашений из 13 пунктов, а президенты России, Украины, Франции и канцлер ФРГ подписали декларацию в поддержку их исполнения.
В пятницу, 9 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным констатировал, что минский процесс находится в тупике. За три года не был выполнен полностью ни один из пунктов комплекса мер, начиная с первого — незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня на территории не контролируемых Киевом районов. После прекращения огня, согласно минским соглашениям, должен был начаться отвод вооружений и проведен обмен пленными. Киев должен был предоставить амнистию участникам военных действий со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, согласовать закон о проведении местных выборов на территориях ЛНР и ДНР, после проведения которых Украина могла бы получить контроль над неконтролируемым участком границы с Россией.
17 попыток установить перемирие в зоне конфликта оказались безуспешными: по данным первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, в 2016 году миссия ОБСЕ зафиксировала более 320 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, в 2017 году цифра возросла до 400 тыс.
Сейчас, на четвертый год действия минских соглашений, вероятность возвращения Донбасса под контроль Киева на условиях буквального выполнения договоренностей выросла, говорится в представленном 12 февраля в Москве докладе близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры (ЦПК) под названием «Три года «Минску-2»: между легкой заморозкой и трудным компромиссом». «Минские соглашения остаются единственным универсальным документом по урегулированию конфликта в Донбассе», — заявил на пресс-конференции в Москве по случаю публикации доклада директор ЦПК Алексей Чеснаков.
Сближение с США
Свой вывод о перспективах выполнения «Минска-2» эксперты сделали, изучив изменения позиций США, связанных с размещением миссии ООН в Донбассе. Киев с 2015 года предлагал разместить в зоне конфликта международную миссию по поддержанию безопасности. Россия сначала отвергала такую возможность, ссылаясь на то, что в минских соглашениях она не прописана. Но в сентябре 2017 года позиция Москвы изменилась — президент Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении представителей миссии на линии соприкосновения украинских сил и частей самопровозглашенных республик для охраны наблюдателей ОБСЕ.
Украина и США настаивали, что сотрудники миссии ООН должны рассредоточиться по всей зоне конфликта, в том числе на границе России и Украины. Однако, как констатируют авторы доклада ЦПК, позиция США смягчилась: Вашингтон готов рассмотреть предложения России о поэтапном размещении миссии ООН в увязке с шагами Киева по выполнению политического блока минских соглашений. Россия, в свою очередь, допустила возможность обсуждения расширенного мандата миссии, указывают они.
Эксперты обратили внимание на высказывания представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера. После встречи 26 января с курирующим украинское направление помощником президента России Владиславом Сурковым Волкер заявил, что США согласны с Москвой в том, что возвращение Киеву контроля на границе с Россией возможно лишь после выполнения Украиной всех политических пунктов урегулирования, включая проведение в Донбассе местных выборов.
Несмотря на сигналы о сближении позиций сторон, реальный прогресс в выполнении «Минска-2» в обозримой перспективе невозможен, поскольку сохраняются разногласия по принципиальным вопросам, считает украинский политолог, эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров. Помимо сохраняющихся разногласий о месте размещения миссии ООН между сторонами сохраняются разногласия по прямым переговорам Киева с ДНР и ЛНР — Киев и Вашингтон выступают против таких переговоров, добавил он.
По мнению Бузарова, новый раунд антироссийских санкций США, который подготавливается законом CAATSA, является одним из симптомов дальнейшего ухудшения российско-американских отношений, что приведет в тупик попытки нормализовать ситуацию в Донбассе. «Готовность Вашингтона требовать от Киева скорейших реформ зависит от стремления американской элиты к нормализации отношений с Россией. Сейчас такого желания я пока не вижу, нормализация на сегодняшний день невозможна», — констатировал Бузаров.
Угроза заморозки
На то, чтобы согласовать мандат и начать развертывать миссию ООН, у сторон осталось мало времени — до октября 2018 года, указывают эксперты ЦПК. Осенью на Украине стартует президентская кампания (выборы пройдут в марте 2019 года), и США будет практически невозможно принудить украинскую правящую элиту к компромиссу из-за преобладающего среди украинских политиков критического отношения к минским соглашениям. Выборы предстоят и в самопровозглашенных республиках.
Сейчас на Украине отсутствуют политические условия для выполнения минских соглашений, не готово и украинское законодательство, поэтому разблокирование мирного процесса потребует от украинской элиты настолько серьезных усилий, что дело кажется трудноисполнимым, говорится в докладе ЦПК. Учитывая политические обстоятельства, эксперты по-прежнему считают сценарий заморозки конфликта (прекращения боевых действий без политического урегулирования) самым вероятным.
Выполнение минских соглашений и реинтеграция Донбасса, по их оценкам, второй по вероятности сценарий развития событий. «Но пока мы ближе к заморозке, если выбирать из двух вариантов, то соотношение 60 на 40 в пользу заморозки», — заявил Чеснаков. Полное урегулирование конфликта, по его мнению, в ближайшие годы невозможно.
По мнению же Бузарова, полная заморозка конфликта невыгодна всем сторонам и посредникам: «Россия не готова бесконечно содержать территории в Донбассе. Для ДНР и ЛНР заморозка означает отсутствие понимания того, с кем они в итоге окажутся — с Россией или Украиной. Киев с введением заморозки признает неспособность вернуть регион, который декларируется как украинский и на возвращение которого ушло немало средств и жизней. Для США заморозка конфликта означает необходимость решения насчет санкций: отменить, модифицировать или внедрить новые, что вновь вызовет недовольство европейских партнеров Вашингтона».
Вопрос десятилетий
Войну в Донбассе эксперты Центра политической конъюнктуры сравнивают с другими крупными международными конфликтами, каждый из которых десятилетиями находится в замороженном состоянии.
Активная фаза конфликта в Приднестровье длилась менее полугода в середине 1990-х годов, с тех пор четверть века конфликт заморожен. В середине 1990-х годов Молдавия и Приднестровская молдавская республика подписали несколько соглашений о нормализации отношений. Сейчас между сторонами продолжается политическое и экономическое сотрудничество, граница открыта.
Дольше всех — 44 года — длится заморозка конфликта на Кипре. Летом 1974 года греческие националисты организовали на острове переворот, потом турецкая армия оккупировала северный Кипр якобы для защиты тюркоязычных киприотов. С течением времени руководство обеих частей острова согласилось начать переговоры о возможном объединении, граница между частями острова открыта с 2003 года.
Менее спокойной является ситуация в Нагорном Карабахе. Горячая фаза конфликта датирована 1988–1994 годами, заморозка отсчитывается со дня создания Минской группы ОБСЕ в марте 1992 года. Прямые контакты у Азербайджана имеются лишь с руководством Армении, но не непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Дипломатических отношений между Баку и Карабахом нет, граница закрыта.
Конфликт в Западной Сахаре начался после ухода испанской колониальной администрации в 1975 году. Столкновения между сторонниками независимости и пришедшими на смену испанцам марокканскими войсками продолжались до 1991 года, когда при посредничестве ООН был составлен план урегулирования, включающий проведение референдума о независимости. Референдум за прошедшие 27 лет так и не состоялся.