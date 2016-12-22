НАК рассказал о предотвращении теракта в московской школе на 1 сентября

В сентябре 2017 года боевик намеревался совершить атаку на одну из московских школ, однако спецслужбам удалось предотвратить нападение. Об этом рассказал представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский, передает корреспондент РБК.

Пржзедомский напомнил о сообщениях в СМИ, появившихся в августе 2017 года, в которых говорилось о задержании двух боевиков в Москве. Представитель НАК официально подтвердил эту информацию и рассказал, что один из боевиков намеревался напасть на школу в День знаний.

По словам Пржзедомского, мужчина приехал в Москву из Центральной Азии и работал на стройке. Боевики завербовали его через интернет, после чего он начал готовить теракт. «Он реально готовился к нему. Ему было предложено совершить теракт в школе, убить детей после линейки 1 сентября», — рассказал представитель НАК.

В конце августа ФСБ сообщала о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших нападение в Москве в День знаний. Один из них планировал совершить самоподрыв, другой — напасть на людей с холодным оружием. Перед этим террористы принесли клятву верности «Исламскому государству» (запрещенная в России организация).

Всего в 2017 году, по данным НАК, спецслужбам удалось предотвратить 25 терактов. В их числе были теракты, которые готовили братья Гакаевы, намеревавшиеся таким образом сорвать проведение Кубка конфедераций.