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В Австрии двух чеченцев признали виновными в планировании теракта
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В Австрии двух чеченцев признали виновными в планировании теракта
Общество, 15 фев, 02:40
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В Австрии двух чеченцев признали виновными в планировании теракта

В Австрии трех человек, в том числе двух выходцев из Чечни, признали виновными в планировании теракта в городе Санкт-Пёльтен. Об этом сообщили в венской прокуратуре, передает Австрийское агентство печати.

Как отмечается в сообщении, подсудимые были также признаны виновными в том, что состояли в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Суд приговорил 22-летнего чеченца, который прибыл в Австрию в 2002 году, к шести месяцам тюрьмы. Они были прибавлены к двум годам и девяти месяцам срока, который он получил за три ограбления. 19-летний студент, арестованный в апреле 2017 года, приговорен к двум годам и двум месяцам тюремного срока. 19-летний выходец из Чечни, который живет в Австрии с 2005 года, получил срок в год и три месяца, пять из которых условно.

Как полагает следствия, в 2015 году он общался в социальном сети с членом ИГ Абу Нуухом, который, предположительно воевал в Сирии. Затем он рассказал о нем своему сверстнику и 22-летнему мужчине. Все трое приняли ислам и радикализировались. После этого Нуух приказал им убить полицейских в австрийском городе Санкт-Пёльтене. Чтобы провести это дело, они планировали атаковать магазин, в котором продавалось оружие, забрать его и напасть на полицейских. Кроме того, по словам одного из подсудимых, Нуух хотел, чтобы они отправились в Сирию и совершили теракты и там.

Австрийское агентство печати отметает, что приговор не окончательный, и подсудимые могут его обжаловать.

Теги: Австрия , Теракт , «Исламское государство»
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