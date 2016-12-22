В столкновениях у Верховной рады в Киеве пострадали 13 полицейских, заявил ​пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Задержанных девять, пострадавших полицейских — 13. По версии, которую я слышал от полицейских, все началось с провокации лиц, тех, которые якобы проводили мирный протест, хотели зажечь шины», — рассказал Шевченко.

Столкновение между силовиками и митингующими из палаточного городка произошло ранее 27 февраля. Депутат Рады Антон Геращенко утверждал, что у здания парламента собрались сторонники депортированного из Украины в Польшу экс-губернатора Одесской области и лидера движения «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаила Саакашвили. По словам Геращенко, митингующие пытались поджечь шины.

В «Рухе новых сил» заявили, что сторонников движения не было около Рады. «Наша политическая сила не принимала участия в организации акции 27 февраля. Представители РНС уже более месяца не присутствуют в палаточном лагере», — заявили в организации.

Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года, однако ​в сентябре 2017 года при помощи своих сторонников смог пересечь польско-украинскую границу и возобновил политическую деятельность на Украине.12 февраля Саакашвили был задержан и депортирован в Польшу за нарушение миграционного законодательства. Госпогранслужба Украины 21 февраля запретила политику въезд на территорию страны в течение трех лет. Саакашвили пообещал «совсем скоро» вернуться в страну.