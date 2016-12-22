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Роскомнадзор разблокировал блог Навального
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Роскомнадзор разблокировал блог Навального
Политика, 26 фев, 14:29
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Роскомнадзор разблокировал блог Навального
Ранее две страницы блога политика были заблокированы по решению суда из-за размещения расследования, посвященного бизнесмену Олегу Дерипаске. Блокировку сняли после удаления контента по решению суда
Алексей Навальный (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Роскомнадзор исключил блог главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального из реестра запрещенной информации, сообщили РБК в пресс-службе надзорного ведомства. Сайт оппозиционера был заблокирован после расследования ФБК о связях Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

«В связи с решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края в Единый реестр запрещенной информации были включены две страницы указанного вами сайта. В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из Единого реестра исключены», — сообщили в Роскомнадзоре.

Навальный удалил ролик с расследованием о Дерипаске
Политика

По состоянию на 14:00 мск доступ к блогу Навального по адресу navalny.com провайдерами открыт.

Расследование, ставшее поводом для блокировки ресурса, было опубликовано 8 февраля. В нем утверждалось, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Олега Дерипаски и обсуждал с ним вопросы политического характера. В расследовании использовались фотографии, опубликованные в социальных сетях сотрудницей эскорт-службы Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич). Кроме того, о своем пребывании на яхте Настя Рыбка рассказала в книге «Дневник по соблазнению миллиардера».

Навальный сообщил о начале блокировки своего сайта в России
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После публикации расследования Дерипаска подал иск против Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли), в котором обвинил их в публикации материалов из личной жизни без разрешения. При этом Дерипаска через своего представителя подчеркнул, что считает выводы расследования «лживыми обвинениями, не имеющими отношения к действительности». В результате рассмотрения иска суд вынес определение о блокировке блога Навального и ролика на YouTube.

24 февраля материал с расследованием был удален авторами с сайта, после чего юрист ФБК Иван Жданов заявил, что фонд ожидает разблокировки ресурса в течение трех дней.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Балашова.
Теги: Алексей Навальный , Роскомнадзор
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