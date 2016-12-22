Путин поздравил Знарка и хоккеистов с победой на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал, что президент Владимир Путин поздравил его после победы российских хоккеистов в финальном матче Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович [Путин], [премьер-министр Дмитрий] Медведев и [президент Олимпийского комитета России Александр] Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок.

Владимир Путин также направил отдельную поздравительную телеграмму российским хоккеистам, сообщается на сайте Кремля.

«Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться», — говорится в поздравлении.

Президент отметил эти «бойцовские качества», которые всегда «вели к победам «ледовую дружину». «Нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов», — добавил Путин.

«Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой», — подчеркнул Знарок. Он добавил, что россиянам во время хоккейных матчей Олимпиады противостояли «достойные команды».

Сборная России по хоккею 25 февраля одержала победу над сборной Германии со счетом 4:3 и впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду. Основное время матча закончилось вничью, 3:3. Голами дважды отметился Никита Гусев, еще одна шайба на счету у Вячеслава Войнова. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.