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Путин поздравил Знарка и хоккеистов с победой на Олимпиаде
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Путин поздравил Знарка и хоккеистов с победой на Олимпиаде
Общество, 25 фев, 11:54
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Путин поздравил Знарка и хоккеистов с победой на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал, что президент Владимир Путин поздравил его после победы российских хоккеистов в финальном матче Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович [Путин], [премьер-министр Дмитрий] Медведев и [президент Олимпийского комитета России Александр] Жуков. Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок.

Владимир Путин также направил отдельную поздравительную телеграмму российским хоккеистам, сообщается на сайте Кремля.

«Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться», — говорится в поздравлении.

Президент отметил эти «бойцовские качества», которые всегда «вели к победам «ледовую дружину». «Нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов», — добавил Путин.

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«Россия в нас верит. У нас на этой Олимпиаде была именно команда — один за всех и все за одного, и мы выступили именно командой», — подчеркнул Знарок. Он добавил, что россиянам во время хоккейных матчей Олимпиады противостояли «достойные команды».

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Сборная России по хоккею 25 февраля одержала победу над сборной Германии со счетом 4:3 и впервые за 26 лет выиграла Олимпиаду. Основное время матча закончилось вничью, 3:3. Голами дважды отметился Никита Гусев, еще одна шайба на счету у Вячеслава Войнова. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.

«Это был мощный финал! Настоящий, напряженный, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю!» — заявил после матча министр спорта России Павел Колобков.
Теги: Олег Знарок , Владимир Путин , Зимние Олимпийские игры , Хоккей , Сборная России
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