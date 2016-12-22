МОК не разрешил россиянам пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) решил оставить в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России вплоть до конца соревнований. Таким образом, флаг России на Играх в Пхёнчхане так и не появится

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Российские спортсмены пройдут на церемонии закрытия Олимпиады под флагом МОК, так как комитет решил не снимать дисквалификацию с Олимпийского комитета России до конца Игр. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято на 132-й сессии МОК. До этого исполком рекомендовал не снимать дисквалификацию с российской команды из-за нарушений антидопинговых правил двумя спортсменами. Запрещенные препараты были обнаружены в крови керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.​ «Это было очень неутешительно и, помимо других соображений, предотвратило МОК от даже обсуждения снятия дисквалификации [с России] на время церемонии закрытия», — говорил президент МОК Томас Бах.​

По словам Баха, ОКР будет восстановлен в правах после того, как будет подтверждено, что ни один российский спортсмен более не нарушал антидопинговых правил. Олимпийские игры закроются в воскресенье, но результаты последней проверки на допинг будут известные спустя некоторое время.​

В декабре исполком МОК отстранил ОКР, допустив до игр только «чистых» российских спортсменов, которые выступают на Играх как «олимпийские атлеты из России». Однако оставалась вероятность того, что к окончанию соревнований санкции с России будут сняты и спортсменам удастся пройти на закрытии под флагом страны.

МОК называл несколько условий, при выполнении которых​ санкции с ОКР были бы сняты. В частности, упоминался запрет на нарушение антидопинговых правил.