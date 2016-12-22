Победа сборной России по хоккею на Олимпиаде. Фоторепортаж

Российские хоккеисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады. Победу в напряженном матче с Германией они одержали в овертайме, после того как в основное время команды сыграли вничью, 3:3.

По мнению министра спорта ​Павла Колобкова, хоккейный матч за первое место стал самым ярким и событием Олимпиады, которое войдет в историю. «Это был мощный финал! Настоящий, напряженный, валидольный!» — сказал он.