ОКР выразил надежду на скорое восстановление членства в МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает, что в течение ближайших дней его членство в Международном олимпийском комитете будет восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте ОКР.

Ранее МОК оставил в силе дисквалификацию ОКР до конца зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Вследствие этого российские спортсмены не смогут пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом. «Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены нашими спортсменами в ходе Игр», — отмечается в сообщении ОКР.

Вместе с тем глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц допустила восстановление полномочий ОКР в начале марта. По ее словам, решение будет принято после того, как будет закончен анализ всех допинг-проб российских спортсменов. «В целом мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб», — подчеркнула Хевертц.

В ОКР отметили, что спецгруппа МОК под руководство Хевертц в своем докладе констатировала, что «все условия со стороны делегации и спортсменов Олимпийской сборной России были полностью выполнены, а допинговые случаи нельзя отнести к системным нарушениям». В связи с этим исполком МОК проголосовал за снятие временной дисквалификации с ОКР автоматически, после того как закончится проверка допинг-проб российских спортсменов, по регламенту на анализ отведено до 72 часов.

«В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — добавили в комитете.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) и член исполкома МОК Рене Фазель также допустил скорое восстановление членства ОКР в МОК. «Думаю, что возвращение России в олимпийскую семью не займет много времени», — подчеркивал Фазель.

В декабре 2017 года МОК отстранил ОКР от Олимпиады и допустил к Играм только «чистых» спортсменов из России. Они выступают в Пхёнчхане под нейтральным флагом.