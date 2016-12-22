МОК отложил до завтра решение по восстановлению ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучит решение о восстановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) в воскресенье, 25 февраля. Об этом журналистам сообщил ​директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

По данным агентства, в настоящее время заседание по этому вопросу проводит исполком комитета. «Специальная группа представила свою позицию. Встреча продолжается. Завтра исполком соберется в 8 утра, обсуждение вопроса еще идет», — сказал Адамс.

Ранее, 22 февраля, ОКР заявил о выплате $15 млн для снятия временного отстранения от участия в зимней Олимпиаде-2018.

МОК 5 декабря приостановил деятельность ОКР и отстранил российских спортсменов, которых уличили в употреблении допинга, от участия в зимних Играх в Пхёнчхане. В начале февраля МОК допустил частичное или полное восстановление ОКР в правах до конца Игр-2018. Для того чтобы на церемонии закрытия 25 февраля россияне смогли пройти под национальным флагом, ОКР должен соблюдать условия отстранения.