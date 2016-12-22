ЕЦБ заявил о ликвидации обвиняемого в отмывании денег банка ABLV

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил ликвидацию латвийского банка ABLV, обвиняемого в отмывании денег. Об этом говорится в решении ЕЦБ, опубликованном на официальном сайте.

«23 февраля ЕЦБ установил, что в банке ABLV есть признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме (ЕНМ). ЕЦБ также установил, что в дочернем ABLV Bank Luxembourg имеются признаки наступающего краха», — говорится в решении.

По данным ЕЦБ, из-за значительного ухудшения ликвидности у латвийской кредитной организации нет средств на выплату долгов и выполнении обязательств в срок. Кроме того, банк не в состоянии выдержать значимый отток депозитов.

Клиенты ABLV Bank получат полагающиеся им выплаты в размере до €100 тыс.

В начале этой недели, 19 февраля, Европейский центробанк поручил установить ограничения на платежи в ABLV, чтобы дать банку время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

13 февраля США после проведенных проверок предложили ввести санкции против банка ABLV из-за подозрений в отмывании денег и нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. 17 февраля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провело обыски на рабочем месте и в доме у главы Банка Латвии (Центробанк) Илмара Римшевича, позднее его арестовали.